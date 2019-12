Wen soll ein Muslim bei möglichen Bundestagswahlen wählen?







Die GroKo hält sich nur noch mit Mühe aufrecht. Die SPD schaufelt ihr eigenes Grab. Verlässt sie die GroKo, wird sie unter zehn Prozent fallen, weil man nicht ständig die SPD wählen will, um dann die CDU zu bekommen. Verlässt sie die GroKo nicht, braucht sie bei den nächsten Wahlen gar nicht mehr anzutreten. Als Muslim frage ich mich immer wieder, wen ich im bestehenden Parteienspektrum wählen soll, damit ich meiner Verantwortung gerecht werde. Wähle ich nicht, so wird meine Stimme so aufgeteilt, wie die andere gewählt haben. Wähle ich, so habe ich nur die Wahl zwischen Übeln. Bei kommunalen und Landtagswahlen können bestimmte regionale Umstände die Wahlentscheidung beeinflussen. Bei Bundestagswahlen aber geht es um das große Ganze.



Ich habe in folgender Tabelle einmal rein subjektiv meine Wahrnehmung der Darstellung der Parteien im Bundestag und das islamische Ideal für ausgewählte Themen gegenübergestellt. Ich widerhole: Es handelt sich nicht um die Ansicht der Parteien, wie sie es geäußert haben, sondern um meine subjektive Wahrnehmung. Anhand dieser Liste müsste ich wohl zu dem Schluss kommen, dass keine der Parteien für einen gläubigen praktizierenden Muslim in Deutschland wählbar ist. Hätte ich nur die Wahl zwischen jenen Parteien, würde ich wohl dennoch die Linke wählen. Zwar gruselt es mir vor deren Ehe- und Familienverständnis aber bei Themen wie Krieg und sozialer Gerechtigkeit kämen sie wohl dem islamischen Ideal am nächsten. Aber schauen Sie selbst.



Thema Linke Grüne SPD FDP CDU CSU AFD Islamisches Ideal Ehe Was ist das? JederInnen mit jedemInnen Scheiden ist gut marktkonforme Ehe ist gut Mann und Frau mit Ausnahmen Mann und Frau, außer bei Zölibat Mischehen sind Rassenmix Die monogame Ehe von Mann und Frau ist heilig Familie Wir sind alle Familie Jeder bestimmt selbst, was Familie ist Familie braucht keinen Mann marktkonforme Familie ist gut Familie ist wichtig, egal wie Familie ist noch wichtiger, egal wie Familie ist wichtig, wenn die Mitglieder

Deutsche sind Familie ist die Grundlage einer jeden

Zivilisation Wirtschaft muss den Linken gehören muss umweltverträglich sein die Menschen müssen der Wirtschaft dienen die Märkte sind unsere Götter die Wirtschaft finanziert uns die Wirtschaft gibt unseren Funktionären

Arbeitplätze Ohne die Wirtschaft wären wir nie so weit

gekommen Die Wirtschaft muss für die Menschen da sein

und nicht umgekehrt. Krieg Gegen Kriege außer im Bündnis Gegen Kriege, weil es der Umwelt schadet Gegen Kriege, außer es schützt Arbeitsplätze Kriege sind OK zum Schutz der Märkte Für Kriege, da sie Arbeitsplätze sichern Für Kriege, weil wir den Westen schützen Für Kriege, wenn kein deutsches Blut fließt Kriege sind nur zur Selbstverteidigung am

eigenen Territorium das letzte Mittel gegen einen Angreifer Präventivkriege Gegen Kriege außer mit Völkerrecht Nur wenn es der Umwelt Vorort nützt Deutschland wird am Hindukusch verteidigt Präventivkriege schützen die Märkte und

Handelswege Arbeitsplätze sichern durch Präventivkriege Für Präventivkriege, weil wir den

Kapitalismus schützen Für Präventivkriege, wenn sie weit weg sind

und ohne deutsche Soldaten Präventivkriege sind Angriffskriege und daher

verboten. Kapitalismus Für einen sozialistischen Kapitalismus Für einen umweltgerechten Kapitalismus Für einen sozialen Kapitalismus Für einen freien Kapitalismus Für einen wachsenden Kapitalismus Für einen bayrischen Kapitalismus Für einen deutschen Kapitalismus Gegen Kapitalismus, da er unmenschlich ist Zinsen Wir verstehen das Geldsystem nicht Zinsen für den Umweltschutz Wir verstehen das Geldsystem noch weniger Wie sonst sollen Reiche noch reicher werden

ohne Arbeit? Keine Zinsen für Schulden von Banken Bayern zahlt ungern Zinsen Sind das deutsche Zinsen? Zinsen sind verboten da verbrecherisch Privatisierung Die Atemluft sollte nicht privatisiert werden Umweltschutz kann privatisiert werden, wenn

es effektiv ist VW sollte nicht privatisiert werden,

zumindest teilweise Gibt es immer noch nicht privatisiertes? Die Parteien könnten noch privatisiert werden Es gibt noch viel zu viel

öffentlich-rechtliches Unsere Sponsoren sollten alles Kaufen dürfen Privatisierung von Infrastruktur und

Volkseigentum idealistischer Ziele führt zu Qualitätsverlust Freiheit Freiheit zum Sozialismus Freiheit zum Umweltschutz Freiheit für Genossen Freiheit für die Märkte Freiheit für Rechte Freiheit für Bayern Freiheit nur für Deutsche Gott hat uns in Freiheit erschaffen Atomwaffen Dagegen, weil kein Volkseigentum Dagegen, weil sie umweltschädlich sind Dagegen, außer von den USA auf deutschem

Boden Dafür, weil sie die Freiheit schützen Dafür weil von den USA auf deutschem Boden Dafür weil von den USA auf bayrischem Boden Dafür, wenn unter deutscher Kontrolle Atomwaffen sind Massenvernichtung, die im

Islam verboten ist USA Schlechte Kapitalisten Schlechte Umweltschützer Unser Verbündeter Schützer der Freiheit Schützer des Westens Schützer Bayerns Russland ist besser Pharao der Zeit oder Großer Satan Israel Kolonialer Apartheidsstaat aber kein Linker

würde das öffentlich sagen Guter Umweltschützer in nicht besetzten

Gebieten Deutsche Juden sind Israelis Frontstaat der westlichen Freiheit Guter Auftraggeber für deutsche Waffen und

Geschenke Zweistaaten-Lösung wäre schön, wenn Israel

das wünscht Wir sind die größten Judenschützer Palästina gehört den einheimischen Juden,

Christen und Muslimen und nicht den Europäern oder Amerikanern Iran ist böse, weil er keine Kommunisten hat ist böse, weil er die grüne Bewegung

unterdrückt hat ist böse, weil sie gegen Israel sind ist böse, weil der Markt dort den Menschen

dienen soll ist böse, weil es zu wenige Christen gibt ist böse, weil es kaum Katholiken gibt ist egal, außer der Schah heiratet eine

Deutsche Erste Ansätze einer wahren

Befreiungstheologie für die ganze Menschheit Umverteilung von reich auf arm, außer ein Linker ist reich von reich für den Umweltschutz nicht für den Genosse der Bosse Reiche nicht reicher zu machen ist ein

Verbrechen von reich in CDU-Kassen vom Rest der Republik nach Bayern von Ausländern für Deutsche Ist dringend nötig um soziale Ungerechtigkeit

zu überwinden Migranten sind gut, wenn sie links wählen müssen Umweltschutz lernen ohne Islam OK die Märkte brauchen Migranten Märkte brauchen Migranten, aber wir können

das nicht sagen Bayern darf nicht durchrasst werden Rückführung von Migranten, selbst wenn sie

Deutsche sind Der beste Mensch ist derjenige, der für

andere Menschen am dienlichsten ist. Islam ohne Kopftuch duldbar ohne Kopftuch bei Kindern duldbar wir definieren, was Islam ist muss verboten werden, da gegen die totale

Freiheit der Märkte ist nicht abendländisch genug ist nicht bayrisch genug Gute Religion für Asien und Afrika Einzige verbliebene Kraft gegen das Unrecht

in dieser Welt. Kopftuch als Halsband OK ist umweltschädlich nur wenn eine liberale Imamin das erlaubt gehört nicht zur Freiheit gehört nicht zu Deutschland gehört nicht zu Deutschland außer bei Nonnen jeder darf es tragen, außer Muslimas Exklusivitätsschutz der Frau, die selbst

aussucht, von wem sie weiblich und vom wem sie geschlechtsneutral betrachtet

werden will. Alkohol Wie kann man sonst feiern? Bio-Wein ist gut Die Partei ist ohne Alkohol kaum zu ertragen Freie Fahrt für freie Bürger Nur mit deutschem Wodka Nur mit Bayrischem Whisky Jeder muss es als Integrationsnachweis

trinken Schadet dem Einzelnen wie dem gesamten Volk

in vielerlei Hinsicht Christentum Jesus war ein Linker Jesus war ein Umweltschützer Wir verwandeln auch Wasser in Wein Jesus hat Händler vertrieben, und das ist

gegen die FDP Wir heißen zwar Christen aber kennen Jesus

nicht Jesus steht an der Seite der Schwachen, nicht

an der Seite der starken CSU Jesus war ein Deutscher Das wahre Christentum ist dem Islam sehr

Nahe, da Jesus Geist Gottes ist Gott Ich bin mein Gott Gott ist ein Grüner Gott ist privat Die Märkte USrael Bayern München Jeder außer Allah Gott ist das Licht der Himmel und der Erde Jungfräulichkeit Marias Wunder gibt es nicht die Medizin arbeitet daran Protestanten und Atheisten, die unsere Wähler

sind, glauben es nicht. Gut für die Märkte zu Weihnachten Manche Kirchengänger glauben daran Der Papst glaubt daran ist deutscher Glaube und daher akzeptabel Der Glaube an Wunder ist essenzieller

Bestandteil des Lebens