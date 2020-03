Ist Corona der Weltkrieg der Superreichen gegen den Rest der Welt?



Recherchierbare Indizien verdeutlichen, dass die Corona-Krise auch eine medial geschürte Krise ist.







Ein Artikel der Plattform „Telepolis“ ließ mich heute aufschrecken und veranlasste mich zu dieser Recherche. In dem Artikel mit dem Titel „The Money Question“ heißt es gleich zu Anfang: „In der Coronakrise nährt die Weltmacht USA die Ideologie der Unangreifbarkeit. Hinter den Kulissen agieren Bill Gates und Warren Buffett als wohltätige Stifter.“ [1] War nicht Warren Buffet derjenigen, der in der Washington Post bereits vor einem Jahrzehnt der Gesamten nicht-Superreichen Menschheit den Weltkrieg erklärt hatte? [2] Und ausgerechnet er soll in der Corona Krise zum Wohltäter mutiert sein?



Mutationen von Viren kann ich mir vorstellen, aber dass Superreiche, die ihr Vermögen auf dem größten Verbrechen der Menschheit namens Kapitalismus aufbauen, zu Wohltätern mutieren, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Gespannt verfolge ich alle bisherigen Meldungen, den exponentiellen Verlauf, die Gefahren für unsere Menschenrechte, alle Verschwörungstheorien, die begründeten und die idiotischen, aber keine liefert bisher hinreichend Belege, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenn z.B. dieser Virus gezielt in China und Iran „ausgesetzt“ worden wäre, unabhängig davon, ob er „gezüchtet“ oder „natürlich“ ist, dann muss es zumindest irgendwelche Belege dafür geben, irgendwelche stichhaltigen Indizien, irgendwelche Anzeichen, die nachprüfbar sind. Aber derartiges habe ich bisher nicht gefunden. Die Tatsache, dass sich deutschen Virologen teilweise medial widersprechen ist kein Beleg für eine Verschwörung, sondern für den Narzissmus in der Gesellschaft, der vor Professoren ganz bestimmt nicht halt macht. Und die tagtäglichen Steigerungen an Warnungen können zum einen mit der steigenden Bedrohung zusammenhängen und zum anderen mit den Forschungsgeldern, die danach winken.



Wenn wir also bisher nichts gefunden haben, so kann es daran liegen, dass wir in eine falsche Richtung gesucht haben. Die Virologen haben immer wieder versucht den Patienten Null zu finden, sowohl in China als auch an anderen Stellen, um die Ausbreitungswege verfolgen zu können und dann mit gewissen Maßnahmen die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Wenn ich darauf aufbauend mir einfach vorstelle, dass die mediale Verbreitung durch westliche Presstituierte ein viel schlimmeres „Virus“ ist, müsste ich mich also auf den Weg machen, den Presstituierten Null zu finden, um zu verstehen, was hier geschieht. Erschwerend kommt hinzu, dass die beiden ersten Länder mit hohen Fallzahlen ausgerechnet China und Iran sind, von denen man sicherlich nicht annehmen wird, eine westliche Verschwörung mitzutragen.



Einen ersten Ansatz zur Suche lanciert der Bundesnachrichtendienst mit einer Meldung, die erst von der Springerwelt und dann auch von anderen Blättern veröffentlicht wird, dass der BND (offensichtlich durch US-amerikanische Hilfe) im Jahr 2002 bei der Sars-Epidemie mit damals 800 Toten in China bereits mehrere Wochen zuvor davon wusste [3]. Das mag ja sein, aber warum wird das ausgerechnet jetzt veröffentlicht? Warum sollen die Deutschen jetzt wissen, dass der BND vor fast einem Jahrzehnt vor dem Ausbruch der Sars-Epidemie davon gewusst habe? Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl an wenige verbliebene nichtkäufliche Journalisten? Der BND hat bereits einige Male gezeigt, dass zumindest einige Mitarbeiter im Gegensatz zu der Besetzung einiger anderer Behörden immer noch die Interessen Deutschlands vor denjenigen der USA und Israels einstufen, wenn auch nur „verdeckt“. Wenn also Corona damals bereits einige Monate vorher „entdeckt“ worden ist, könnte es nicht auch diese Mal so sein?



Bei meinen Recherchen stoße ich auf einen wissenschaftlichen Artikel vom März 2019 (!), den sehr bedeutende chinesische Wissenschaftler bereits im Januar des Jahres eingereicht haben. Der Artikel beginnt mit dem Satz: „In den letzten zwei Jahrzehnten wurden drei zoonotische Coronaviren als Ursache für großflächige Krankheitsausbrüche identifiziert“ [4]. Für einen potentiellen Verschwörer mit unbegrenzten Geldmitteln klingt das fast wie eine Einladung.



Bereits am 19. November 2019 veröffentlichte „foreignpolicy.com“ einen wissenschaftlichen Artikel mit dem Titel: „Der wahre Grund zur Panik über Chinas Pestausbruch.“ [5] Das Wort Wuhan kommt nur unter einem Foto vor, das zum Artikel aus dem Archiv hinzugefügt worden ist. In dem Artikel geht es nicht um Corona, sondern um die Pest. In einem historischen Rückblick wird darauf verwiesen, wie der Schwarze Tod im Jahr 1346 aus Asien Italien erreicht hätte. Das ist eine äußerst merkwürdige Darstellung, denn die historische Pest kam über die Seidenstraße und bekanntlich gibt es noch einige andere europäische Länder zwischen Asien und Italien. Foreign Policy ist eine Zeitschrift in den USA, die 1970 von Samuel P. Huntington und dem Bankier Warren Demian Manshel (ein sehr enger Freund von Henry Kissinger) gegründet worden ist. Veröffentlicht wird Foreign Policy von der Washington Post Company.



Könnte das der Presstituierte Null sein, der sich im Gewand von Pest versteckt hat? Also muss ich weitersuchen. Da stoße ich auf einen wirklich lustigen Artikel, obwohl mir gar nicht zum Schmunzeln zumute ist. In der Überschrift des am 18. Oktober 2019 erschienen Artikels heißt es, dass ein Produktionsunternehmen die Produktion von Corona von Mexiko nach China verlagert habe. [6] Was ist denn das? Offensichtlich gibt es eine Biersorte, die Corona heißt, und deren Produktion in ein Billigland verlagert worden ist, aber ist China billiger als Mexiko? Corona ist eine Premiummarke der des weltgrößten Bierbrauers Anheuser-Busch. Was für ein Zufall so wenige Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie!? Aber die Spur führt nicht weiter.



Etwas irritiert bin ich von der NBC-Seite mit dem Titel: „Coronavirus in den USA: Karte, wo Fälle im ganzen Land bestätigt wurden“ [7]. Sie soll am 20. Januar 2020 eingerichtet worden sein. Am 23. Januar gab es aber nur 2 infizierte Amerikaner [8]. Warum soll also NBC zu einer Zeit, in der es noch gar keine Fälle in den USA gab, bereits eine Karte einrichten, in der die Fälle der USA eingetragen werden?



Richtig fündig werde ich dann endlich ausgerechnet bei der John Hopkins Universität. Das ist die Universität, die uns tagtäglich mit den frischesten Zahlen zur weltweiten Verbreitung der Pandemie versorgt. Am 6. November 2019 wurde ein Artikel veröffentlicht mit dem Titel: „Die Pandemie-Simulationsübung zeigt eine massive Bereitschaftslücke“ [9]. In dem Artikel geht es um Corona. Die zeitliche Nähe zum Ausbruch der Seuche ist auch anderen Lesern aufgefallen, so dass sie das in den Kommentarzeilen veröffentlicht haben. Der erste Corona-Fall in Wuhan soll vom 17. November 2019 stammen [10].



Weitere Recherchen irritieren mich weiter. Alle unsere Virologen beteuern jeden Tag aufs Neue, dass ein Impfstoff gegen Corona nicht existieren würde (gegen keine Form). Aber nur wenige Monate vor dem Ausbruch schreibt das deutsche Ärzteblatt im Juli 2019: „Impfstoff gegen MERS-Coronavirus besteht ersten klinischen Test“ [11]. Zugegeben, das ist nicht Corona 19, aber immerhin die gleiche Familie. Die Studien wurde in einer militärischen Einrichtung durchgeführt dem Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) [12]. Die Studie wurde finanziert von der US-Armee und GeneOne Life Science, Inc., einem südkoreanischen Aktienunternehmen, dessen Wert aktuelle durch die Decke schießt.



Die Welt Gesundheitsorganisation WHO hat am 12. Januar 2020 erstmalig veröffentlicht, dass ein neuer Virus am 7. Januar isoliert worden sei [13]. Jener Virus hieß dort „novel coronavirus, nCoV“. Aber bereits am 1. Januar hatte die niederländische Nachrichtenagentur BNONews den Namen Corona-19 vergeben [14]. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es einstmals „authentische“ Osama bin Laden Videos an die Nachrichtenagentur Reuters verkauft hat [15]. Genau jene Reuters aber wussten einen Tag zuvor, also am 31.12.2019, dass nicht einmal die chinesischen Behörden in Wuhan genau wussten, warum die Menschen gestorben sind [16]. Sie vermuteten allerdings schon Severe Pneumonia, die kurze Zeit später COVID-19 hießen sollte. Und wie tödlich die Virusklasse ist, weiß man mindestens seit 2018 [17].



Am 26. Januar 2020 gab es im Iran noch keinen bestätigten Infektionsfall für Corona [18]. Aber am 7. Februar wollen die von Westen finanzierte Terrororganisation Volksmudschahedin wissen, dass der Iran die Infektionszahlen unterdrücke [19]. Die Volksmudschahedin dürften ihre Behauptungen von „Israel Hayom“ haben, die am 3. Februar von iranischen Infektionsfällen wissen will [20]. Im Zusammenhang mit einem bestätigten Fall behauptet die Seite, dass es 1501 bestätigte Fälle im Iran gäbe, damit die Terrororganisation wenigen Tage später behauptet, die Regierung würde die Zahlen leugnen.



Die Recherchen haben mich müde gemacht und die Verwirrung ist größer als vor der Recherche. Den Presstituierten Null konnten ich für Wuhan nicht finden, selbst wenn manches auf die Superreichen Kreise in den USA verweisen mag. Der Presstituierte Null bezüglich Iran dürften israelische Geheimdienste sein, zumal in den ersten westlichen Meldungen der Infektionsschwerpunkt, die heilige Stadt Qom nicht erwähnt wird.



Nach der Recherche habe ich mehr Fragen als vor der Recherche. Aber jetzt verstehe ich besser die Aussage Imam Chameneis, der angedeutet hat, dass es Hinweise dafür gibt, dass es sich um eine Art biologischen Angriff handeln könnte [21]. Der biologische Angriff könnte durch einen medialen Angriff begleitet worden sein. Ist die Hysterie erst einmal angeschoben, brauchen die Initiatoren nur noch zuzusehen. Ich weiß nicht, wie gefährlich der Virus ist, aber ich frage mich, wann die Wahrheit deutlicher werden wird.



Gott schütze die Menschen vor den Menschen, denn jeder Mensch hat das Potential dazu niederträchtiger als jedes Tier zu sein oder heiliger als die Engel. Die niederträchtigen Nimmersatten versuchen viel Unheil zu verbreiten, aber es gibt immer eine Quelle der Liebe Gottes auf Erden. Wohl jenen, die den Moses ihrer Zeit erkennen und sich vor dem Pharao ihrer Zeit in Sicherheit bringen.



