Religion & Politik im Islam » Infizierte Test-Kits und Medienepidemie

Wie immer alles sehr schön und gut was du schreibst und infizierte Testkids sind ein Skandal mehr, die uns fragen lassen müssen, wem es denn nützt;

aber eines:



Zitat Im Ohr klingen mir noch die Worte Imam Chameneis, der gesagt hatte: „Da es einige Hinweise darauf gibt, dass dieser Vorfall ein biologischer Angriff sein könnte, …“ [3]. Biologischer Angriff bedeutet nicht, dass ein Virus von Menschenhand geschaffen worden sein muss. Biologischer Angriff kann auch sein, dass ein bestehender Virus mit bestimmten Manipulationen, gepaart mit der Gewalt der Medienmacht bestimmter Akteure, in der Welt verbreitet wird. Denn wenn die Testkits bereits „infiziert“ sind, ist es kein Wunder, dass sie selbst bei gesunden Personen eine Falschmeldung anzeigen und dadurch die Fallzahlen unnötig erhöhen und dadurch die angebliche Verbreitungsgeschwindigkeit überbewertet wird.



Natürlich muss das nicht sein. Es ist aber damit gemeint.

Und dass das Virus natürlich entstanden ist, ist sehr unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich wie eine Fledermaus mit Sars, Mers und HIV infiziert gewesen ist. Oder dass es bei einem Chinesen auf diese Korrelation trifft, obwohl Sars und Mers gerade nicht aktiv sind und dieser Chinese dazu noch HIV haben musste.

Wenn Viren nicht aktiv sind, heißt das, dass man sie, wenn man sich ein wenig damit auskennt, wie eine Durchseuchung (Epidemiologie) stattfindet, nicht mehr vorfindet. Denn eine minimale Durchseuchung würde automatisch bedeuten, dass sich das Virus selbst abschafft; das beißt sich die Katze in den Schwanz.

Wenn gerade in China auch Sars und Mers aktiv wären, und das wüssten wir, könnte ich es noch glauben. Problem bleiben dabei Genabschnitte aus dem HI Virus, auch wenn diese inaktiv sind. Da diese auch noch inaktiv sind, macht es das ganze noch unwahrscheinlicher, auch wenn ich jetzt diesen Zusammenhang hier jetzt nicht erkläre. Das hat was mit genetischen Reparaturmechanismen zu tun.



Ich habe in meinen Beiträgen mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass in US Labor genau diese Mars/ Sars Mischung erzeugt worden ist, dass man gleichzeitig daran gearbeitet hat, dass die die Artengrenze zum Menschen überspringen können (dazu braucht man nur die Bindungsstelle für das humane Oberflächenprotein in den Gencode einschleusen) und dass man versucht hat, das Teil noch virolenter zu machen, also ansteckender.

Diese Art der Forschung nennt man doppelten Funktionsgewinn!!! Publikationen dazu habe ich zur Verfügung gestellt. Doppelter Funktionsgewinn, weil man die Forschung auch gegen den Menschen, also als Biowaffe einsetzen kann, wobei auch hier gesagt werden muss, dass das Verhalten eines Virus in Vitro anders sein kann, als in Vivo u.w.: also sich in der Zellkultur anders verhält, als in einer menschlichen Population und selbst Versuche an Primaten nichts wirklich aussagen. Da kann man jetzt auch nichts ableiten, weil das Virus so wenig letal ist, denn weiterhin kommt es auch auf den Boden an, auf dem ein Pathogen fällt. Das betrifft auch die spanische Grippe, die ja so tödlich war. Warum, weil die Menschen nach dem WK 1 ausgehungert und mit Tuberkulose und anderen Infektionserkrankungen durchseucht waren. Ein toller Boden eben für eine hohe Tödlichkeitsrate.



Aber mit dem Horrorszenarium kam man uns stetig und das bereitet dann den Boden für eine Pandemie der Panik. Man hat uns doch jahrelang seelisch geimpft, damit diese Angst ausbrechen kann. Da fehlen dann nur noch ein oder zwei, aus entsprechenden Töpfen finanzierte "Experten" und keiner möchte was falsch machen.

Aber diese Zusammenhänge, sind für einen Biologen mit entsprechender Lebenserfahrung und Lebenszeit, diese Zusammenhänge dabei seit Jahren registrierend, keine böhmischen Dörfer. Das ist doch nicht so, dass sich keiner privat nicht mit seinem Fachgebiet beschäftigt?! Auch sonst sollten diese Zusammenhänge für einen Biologen keine Fremdheit sein, zumindest müsste er, wenn er eine einigermaßen vernünftige Ausbildung während seiner Studienzeit genossen hat, sich sofort da hineinarbeiten können. Dann ist die Frage, wer sich traut. Ich habe selbst genug Wissenschaftler, ja sogar Professoren kennengelernt, die man bekriegt hat oder sogar ins Forschungsaus gestellt hat.

Wenige sagen die Wahrheit; keiner erklärt diese Zusammenhänge, einer schreibt falsche Thesen von anderem ab. Für mich aber eben spezifisch für das, was man will.



Dazu kommt, wenn es dann nicht an meiner Person liegt, was ja auch sein kann, dass viele Leute eben nur noch reißerische Youtube Videos schauen, am besten mit irgendwelche Knallgeräuschen, die die Thesen zwar nicht beweisen, aber eben laut klappern und für Aufmerksamkeit sorgen. Klappern gehört zum Geschäft; trotzdem bin ich froh, dass die Leute es machen und nicht alles schlucken, was gesagt wird. Für Leute im Alter wie wir ein Problem, denn wir sind noch nicht auf der Schiene dieser Informationsverbreitung und Jüngere lesen kaum noch. Aber ich stoße da immer wieder, egal ob bei Muslimen oder auch Nichtmuslimen auf ganz seltsames Verhalten. Aber das zu interpretieren ist mir zu Off Topic.



Was die Teste angeht. Sie sind, selbst wenn sie funktionieren, nicht sehr spezifisch, daher muss man auch zweimal oder sogar dreimal testen. Es kommt aber dazu, dass man uns alles als Test verkaufen kann. Da ist zu 100% nur ein Verlass darauf, dass die richtig sind. Selbst wenn man beweisen wollte, dass die eventuell falsche Ergebnisse liefern, wäre es schwierig ohne entsprechende Laborausrüstung und ohne dass man vom Virusisolat aus dem Menschen bis zur Genomidentifizierung jeden Arbeitsschritt nachvollzieht. Grippale Infekte (nicht die Grippe!!!) werden oft von Coronaviren ausgelöst, die Teste können auch bei guter Absicht alles mögliche testen. Dazu müsste man dann tatsächlich nicht mal einen Virus erfinden, um uns eine Pandemie unterzujubeln. Da ich ein solches Szenarium nicht kenne, kann ich auch nicht sagen, wie lange es dauern würde, bis sowas auffliegen könnte. Daher erst mal sehr off tobic.

