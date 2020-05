Die sicherste Methode die Maskenpflicht loszuwerden



An dieser Stelle soll eine absolut sichere Methode vorgestellt werden, wie innerhalb kürzester Zeit alle Politiker des Landes zusammen mit ihren Hofmedizinern erklären werden, dass es keine Notwendigkeit mehr für eine Maskenpflicht gebe, um diesem Spuk ein Ende zu setzen.







Bevor aber die absolut sichere Methode vorgestellt wird, soll kurz darauf eingegangen werden, ob Corona auch Auswirkungen auf das Gehirn hat. Folgt man den Medien, gibt es eigentlich kaum ein Körperteil, auf das Corona keine Auswirkung hat. Aber das Gehirn scheint besonders betroffen, denn offensichtlich setzt pandemieartig bei der gesamten Bevölkerung das Gedächtnis aus, völlig unabhängig davon, ob sie infiziert sind oder nicht.



Aus welchem Jahr stammt wohl folgender Text: „…(Infektions)welle im Südwesten: Heimbewohner besonders gefährdet - … schlägt diesen Winter im Südwesten besonders zu. Insbesondere Bewohner von Pflegeheimen sind gefährdet, weil es dort zu sogenannten Gruppenerkrankungen kommen kann. Nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamtes wurden bis Freitag 26 …-Tote gemeldet. … Gefährdet sind vor allem Ältere. Die Menschen, die nun an … starben, waren zwischen 64 und 93 Jahre alt. "Besondere Sorge machen uns Gruppenerkrankungen in Pflegeheimen", so Pfaff. Bislang wurden neun Ausbrüche in den baden-württembergischen Alten- und Pflegeheimen mit bis zu 34 Erkrankungen registriert. …“ Der Text stammt aus dem Jahr 2017 und hat keinen Shutdown bewirkt [1]. Und wie wäre es mit diesem Text: „In einem Seniorenheim im oberbayerischen Neuburg an der Donau ist eine hochansteckende … ausgebrochen. Zwei Heimbewohner - ein 95-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau - sind daran gestorben.“ Jener Text stammt aus dem Jahr 2015 [2]. In Frankreich gab es in einem einzigen Altenheim 13 Grippe-Tote binnen 15 Tagen, das war 2017 [3]. In einem Pflegeheim Mönkeberg hat die Heimleitung das Haus für Besucher gesperrt nachdem es eine Reihe von Grippetoten gab im Jahr 2019 [4]. 2014 „überrollte“ eine Grippewelle mit Toten eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt [5]. 2018 stießen die Krankenhäuser aufgrund eine Grippewelle an ihre Kapazitätsgrenzen [6]. 2017/18 war mit 25.100 Todesfällen durch Influenza die schlimmste Grippesaison seit 30 Jahren [7]. Zum Vergleich, es gibt derzeit rund 8000 Covid-Tote in Deutschland.



Die möglicherweise größte Betrugspandemie in der Geschichte der Menschheit ist inzwischen zwar zahlenmäßig und auch von hinreichend vielen Wissenschaftlern aufgedeckt. Es ist inzwischen auch klar, dass die Gefahr nicht ein Bruchteil so groß ist, wie es uns vorgegaukelt worden ist. Aber dennoch können die Politiker nicht zurück. Der Grund für ihren Fanatismus liegt darin, dass falls sie heute zugeben würde, dass sie einen großen Fehler begangen haben, sie morgen in Handschellen abgeführt werden könnten. Zu groß war das faktische Verbrechen, das sie über das gesamte Land verbreitet haben, zu einschneidend waren die unaufhörlichen Grundgesetzverstöße, zu intensiv der Schaden an Leib und Leben so vieler Menschen, die sie erst durch ihre „Schutzmaßnahmen“ bewirkt haben. Daher müssen sie das Theater fortsetzen und können nur in sehr kleinen Etappen ihre verheerenden Maßnahmen zurücknehmen.



Wichtigstes Symbol aller Maßnahmen ist der sogenannte Mund- und Nasenschutz oder die Maske, zu der alle Bürger in vielen Gelegenheit genötigt werden. Erst gestern bin ich dienstlich mehrere Stunden in einem ICE unterwegs gewesen. Hätte ich nicht meine Maske vorschriftswidrig die meiste Zeit abgenommen, wäre mir schlecht geworden.



Es gibt eine einzige sichere Methode, mit der die Maskenpflicht innerhalb kürzester Zeit abgeschafft werden könnte. Alle Hofmediziner und Hofvirologen würden dem sofort zustimmen und es wissenschaftlich so intensiv begründen, dass niemand daran vorbeikäme. Alle maßgeblichen Politiker würden sofort alle Maskenpflichten abschaffen und damit die Kontaktbeschränkungen aufheben, die inzwischen geradezu Slapstick-Charakter erreicht haben: Bei einem Eckstoß im Fußball dürfen sich die Spieler so eng aneinander reiben, festhalten und gegenseitig drücken, wie es sonst nur Ehepaare freiwillig miteinander tun würden, aber wenn dann aus der Ecke ein Tor fällt, dürfen sich die Jubelnden nicht zu nahe kommen.



Die sicherste Methode zur Befreiung von der Maskenpflicht ist, dass möglichst viele Bürger eine Palästina-Flagge als Mundschutz tragen. Das ist die Achillesverse der deutschen Politiker, die glauben sich jede Anmaßung über das Volk erlauben zu dürfen. Deutschland steht an der Seite des Besatzers Israel. Deutschland unterstützt jede Apartheid, jede Annexion, jeden Krieg, den Israel anzettelt. Deutschland unterstützt, dass Palästinenser in Homelands dahinvegetieren müssen und in Gaza eingespert werden. Deutschland unterstützt, dass Palästinenser mit israelischem Pass Bürger dritter Klasse sind. Deutschland unterstützt auch jede Vertreibung von Palästinensern, und dass jeder Deutsche, der jüdische Wurzeln hat, mehr Rechte in Palästina hat als die einheimische palästinensische Bevölkerung. Kurz: Deutschland unterstützt jedes Verbrechen Israels in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Deutschland bestraft faktisch jeden, der das Existenzrecht des Apartheidsstaates Israel aberkennt während Deutschland genau so faktisch das Existenzrecht Palästinas verneint und durch verbale Luftnummern seine Einseitigkeit kaschiert. In solch einer Atmosphäre wäre der Widerstand dagegen in der eigenen Bevölkerung „gefährlich“ für die Regierenden. Wenn nur jeder Hundertste Deutsche einen Mundschutz mit Palästinaflagge tragen würde, wäre die Palästinaflagge in jeder Stadt, in jeder Behörde, in jedem öffentlichen Verkehrsmittel präsent. Jeder würde tagtäglich mit dem Verbrechen an den Palästinensern konfrontiert. Es ist mehr als sicher, dass dann innerhalb kürzester Zeit die Deutschen von dem Maskenspuk befreit werden würden.



Also liebe Leser, bastelt Euch eine Palästina-Flagge als Mundschutz und setzt Euch friedlich ein für die Befreiung Palästinas und Deutschlands zugleich.



[1] http://www.altenheim.net/Infopool/Nachri...ders-gefaehrdet

[2] http://www.altenheim.net/Infopool/Nachri...in-Seniorenheim

[3] https://www.aerztezeitung.de/Medizin/13-...gen-307484.html

[4] https://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/P...ch-Grippe-Toten

[5] https://www.donaukurier.de/lokales/neubu...art1763,3001464

[6] https://www.wetteronline.de/wetternews/k...t-2018-02-24-gw

[7] https://www.deutsche-apotheker-zeitung.d...te-grippesaison