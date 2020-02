Religion & Politik im Islam » Ein im Westen verbotenes Testament

Liebe Leser des Forums,



der Friede Gottes sei mit Euch und mit Ihnen. Ich nutze die Gelegenheit auf ein aktuelles politisch-religiöses Testament aufmerksam zu machen, dass fast alle Sender im Iran ausgestrahlt und fast alle Zeitungen gebracht haben. Es gibt kaum ein Forum im Iran, in dem nicht über dieses Testament diskutiert wird. Es ist das veröffentlichte Testament von General Qasim Sulaimani. Manche Aspekte mögen spezifisch für Iraner sein. Aber viele Aspekte sin auch für uns in Deutschland von großer Bedeutung wie z.B.:



Die Verantwortlichen müssen sich als Väter der Gesellschaft ihrer Verantwortung im Hinblick auf die Erziehung und Beschützung der Gesellschaft bewusst sein, statt fahrlässig und emotional Wertvorstellungen zu unterstützen, die Scheidungen und Verderbtheit in der Gesellschaft verbreiten und Familien zerstören, um vorübergehende Emotionen und Wählerstimmen einzufangen. Regierungen sind der Hauptfaktor für die Stabilität der Familie, wobei sie auf der anderen Seite genauso ein wichtiges Element für ihr Auseinanderfallen darstellen können.



Das Testament wurd in fast alle muslimische aber auch zahlreiche westliche Sprachen übersetzt. Deutsche Presstituierte verheimlichen die intensive Diskussion um das Testament im Iran und Nachbarländern. Facebook hat den Link zu der deutschen Übersetzung sogar gesperrt. Ich emfephle jedem sich die Zeit zu nehmen und das Testament von vorne bis hinten zu studieren. Es ist eine Gnade für den Leser.



http://www.islamisches-erwachen.de/das-spirituell-politische-testament-von-schahid-general-qasem-soleimani/