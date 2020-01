Facebook fürchtet sich vor der Wahrheit und sperrt!

Liebe Leser,



in der Regel teile ich in Facebook nur die hier geschriebenen Artikel, Artikel aus Offenkundiges.de und ab und zu teile ich in Facebook einige fremde Videos. Meine Reichweite bei Facebook ist aber nur ein Bruchteil dieses Kanals. Dennoch hat Facebook mich heute früh für 24 Stunden als Strafe gesperrt, weil ich ein englischsprachiges Video geteilt habe, dass die US-Imperialisten nicht verkraften können. Normalerweise setze ich jene Videos hier nicht rein. Aber wenn Facebook glaubt, dass jenes Video weniger Zuschauer haben wird, weil sie alle sperren, dann sehe ich es als meine Pflicht an, alles zu tun, damit noch mehr Leute sich das Video anschauen und weiter verbreiten. Daher hier das gesperrte Video in Facebook für englischsprachige Anhänger der wahren Befreiung: