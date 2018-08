Was Iran und Deutschland voneinander lernen können



Aus deutscher Sicht scheint es unmöglich, dass Deutsche irgendetwas von Iranern lernen könnten. Noch absurder scheint es, dass das politische System der Bundesrepublik ausgerechnet von der Islamischen Republik etwas lernen kann. Aber eine kleine und exemplarische Gegenüberstellung kann verdeutlichen, dass beide Systeme einander durchaus beflügeln können, wenn die Menschen aufhören sich für besser zu halten.







Was Iran von Deutschland lernen kann

Was Deutschland von Iran lernen kann

Plan A, B, C und Notfallplan

Was zu tun ist, wenn der Notfallplan scheitert

Wirtschaft kann effektiv sein

Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht umgekehrt

Führungsrolle in Staatengemeinschaft

Unabhängigkeit von den USA

Ein hocheffizientes Schul- und Universitätssystem

Ein System, bei dem es 50% Ingenieurinnen gibt

Meisterhandwerk

Kunsthandwerk

Sozialsystem Staat

Bedingungsloses Grundeinkommen

Dezentralisierung in vielen Bereichen

Kulturelle Diversität

Privatisierung von Wirtschaftszweigen

Verstaatlichung von Volkseigentum

Freie Meinungsäußerung

Unterschiedliche Meinungen in den Medien

Reisefreiheit

Schönheit des eigenen Landes

Entspannte Freizeitgestaltung

Konzentrierte Sinnsuche

Disziplin, auch beim Zeitmanagement

Fastendisziplin

Trennung von Staat und Kirche

Vereinigung von Staat und ethischen Werten

Fußballspielen

Kampfsportarten

Volkssouveränität bei Energieentscheidungen (z.B. gegen

Atomenergie)

Volkssouveränität bei der Lagerung von

Massenvernichtungswaffen gegen den Willen des Volkes (z.B. gegen

US-Atomwaffen)

Vernünftiger Umgang bei Scheidungen

Familienleben

Fahrzeugbau

Benzinpreise

Gemüsegerichte

Fleischgerichte

Sonntagsruhe

Kinderfreude

Rationalität

Spiritualität

Diese exemplarischen Beispiele zwischen Iran und Deutschland ließen sich sicherlich ausweiten und teilweise auch auf andere Länderkombinationen übertragen wie z.B. Deutschland-Türkei, Deutschland-Russland oder Deutschland-Venezuela.Der Haupthinderungsgrund für die gegenseitige Bereicherung liegt auf deutscher Seite in einem völlig absurden und arroganten Überheblichkeitsgefühl. Es ist nicht vorstellbar aus deutscher Sicht, dass man irgendetwas von „unterlegenen“ Völkern und Kulturen lernen könnte. Diese Art von unterschwelligem Rassismus schlummert sehr tief verankert in diesem Land und wird nahezu tagtäglich von der Springer-Presse angefeuert, deren Aufgabe es offensichtlich ist im Interesse der USA und Israels alle anderen Völker zu spalten und gegeneiandern aufzuhetzen.Am Beispiel „Ingenieurinnen“ kann verdeutlich werden, wie z.B. Deutschland vom Iran lernen könnte. Es ist kein Geheimnis, dass der deutsche Spruch „zehn Mann und eine Frau, das ist Maschinenbau“ nahezu zutrifft. Auch ist kein Geheimnis, dass in der Islamischen Republik Iran die Hälfte der Studienplätze für das Ingenieurstudium von Frauen erobert wird. Daher darf die Frage aufgeworfen werden, woran das liegt. Sind iranische Frauen naturwissenschaftlicher als deutsche? Sicher nicht! Die Begründung ist in der westlichen Welt durch zahlreiche Studien bekannt. Wenn Jungs und Mädchen Sprachen und Mathematik gemeinsam lernen, sind bei Sprachen die Mädchen im Vorteil und bei Mathe die Jungs. Hierfür bedarf es nicht einmal der vielen Studien. Das weiß jeder aus seiner eigenen Schulzeit. Gleichzeitig ist belegt, dass wenn die Geschlechter diese Grundlagen getrennt lernen, beide Geschlechter gleich gut werden können. Genau das geschieht im Iran, bei dem die Geschlechter bis zum Studium getrennt lernen und erst dann zusammen. Die Folge ist eine höhere Rate an Ingenieurinnen. Es fehlt in Deutschland diesbezüglich nicht an Erkenntnis, sondern an der Freiheit zuzugeben, dass der eigene gewählte Weg falsch war! Man hat dem Volk so lange eingebläut, dass Jungs und Mädchen gleich sind, dass jetzt eine Umkehr unmöglich erscheint. Dabei wäre sie notwendig um von der falschen Gleichmacherei zu einer echten Gleichberechtigung zu kommen.Umgekehrt fällt es bis heute vielen Orientalen schwer eine vernünftige Planungskultur mit entsprechender Disziplin im gesamten Leben umzusetzen und man könnte sehr viel diesbezüglich von Deutschland lernen.Kurz: Die Völker können einander unglaublich bereichern. Und Mischvölker sind bei ihrer Entwicklung in einer globalisierten Welt sehr dynamisch. Das ist sehr deutlich bei den sogenannten BRICS-Staaten zu erkennen, die allesamt aus Mischvölkern bestehen. Es gehört zu den perfiden Waffen des USraelischen Kapitalismus, dass er alle Konkurrenten auch durch eine aufgehetzte „Reinrassigkeit“ zur Spaltung der Völker und zur Schwäche in der Innovation bringen will. Damit sollen zudem die neuen israelischen Rassegesetze reingewaschen werden, da alle anderen ja auch vermeintlich rassistisch denken.Wer für Menschlichkeit eintritt, der wird sich für eine Völkerverständigung engagieren, sowohl innerhalb seiner Landesgrenzen als auch weit darüber hinaus. Hingegen stammen Rassegesetze in allen Zeiten von selbsternannten Herrenmenschen, selbst wenn sie sich Demokraten nennen.