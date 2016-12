Wer Berlin isoliert betrachtet, wird die Deutschen nicht schützen können



Es gehört zu jedem vernünftigen Gemeinwesen, dass die gewählten Vertreter des Volkes ein System etablieren, in dem das Volk in Frieden und Freiheit leben kann. Voraussetzung für Frieden und Freiheit ist auch ein gewisses Maß an Sicherheit, welches nur dann gewährleistet werden kann, wenn man ergebnisoffen nach Ursache der Unsicherheit forscht und darauf aufbauend die richtigen Maßnahmen ergreift.



Die allgemeine Hysterie nach einem Terroranschlag wird von unvernünftigen Politakteuren dafür missbraucht, ihre zumeist unmenschlichen Ziele im Rahmen einer aufgebrachten Menge durchzusetzen. So verlangt der CSU-Vorsitzende Seehofer ausgerechnet im Zusammenhang mit dem aktuellen Terroranschlag in Berlin, dass die Zuwanderungspolitik überdacht werden müsse [1]. Damit fallen Politiker seiner Art ausgerechnet den Sicherheitsbehörden in den Rücken, die ergebnisoffen nach den Terroristen fahnden. Denn bis jetzt steht noch nicht einmal fest, wer den Anschlag geplant und ausgeführt hat.



Die Faktenlage



Überhaupt ist die veröffentlichte Faktenlage sehr dünn: Am Montagabend (19.12.2016) ist ein offensichtlich gekaperter Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der berühmten Gedächtniskirche in Berlin nahe dem Kurfürstendamm in den Breitscheidplatz gerast. Insgesamt zwölf Menschen wurden getötet und 48 weitere verletzt. Unter den Getöteten befindet sich auch der ursprünglich polnische Fahrer des LKW, der wohl vom Attentäter zuvor erschossen worden sein soll. Ein Geheimdienst- und Terrorexperte der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv namens Shlomo Shpiro befand sich nur wenige Minuten vor dem Anschlag genau an dieser Stelle [2]. Einem gefassten Tatverdächtigen konnte eine Beteiligung nicht nachgewiesen werden. Auf einem sogenannten Nachrichtenportal namens „Amaq“ soll der so genannte Islamische Staat sich inzwischen zu der Tat bekannt haben, wobei es an der Echtheit jener Selbstbezichtigung Zweifel gibt [3].



Das ist die gesamte, sehr dürftige Faktenlage, auf der aufbauend seit nunmehr zwei Tagen die Sender ihre Sondersendungen füllen, Politiker ihre teils besonnenen teils hasserfüllten Kommentare von sich geben, Journalisten alle nur denkbare und undenkbare Verwirrung stiften und die eigentlichen Hintergründe nie beleuchtet werden.



Wahre Ursache Weltkrieg



So lange man derartige Terroranschläge stets isoliert betrachtet, die Weltgesamtlage aus den Augen verliert und in dem Fluss der Unmenschlichkeit wie ein toter Fisch mitschwimmt, um aus einer terroristischen Unmenschlichkeit unmenschliche Gedanken zu entwickeln, wird man weder die wahren Ursachen erforschen, noch geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen können.



Leider kann man es nicht oft genug wiederholen. So lange es nicht hinreichend Menschen gibt, die den wahren Weltkrieg erkennen und sich gegen die Akteure jenes Weltkrieges für Frieden einsetzen, wird es jenen Krieg geben: Bereits 2003 hat der drittreichste Mann der Welt namens Warren Buffet erklärt, dass seine Klasse der Superreichen den Klassenkampf gegen die Armen zu gewinnen gewillt ist, und danach hat er seine Aussage fast im jährlichen Abstand wiederholt [4].



Haupthindernis für die Superreichen, ihre inzwischen sämtliche Grenzen der Menschlichkeit zerstörenden Gier weiter auszuleben, ist die islamische Befreiungstheologie, wie sie von der Islamischen Republik Iran geführt von Imam Chamene’i verkörpert wird [5]. Ein Handvoll Superreicher kennt weder Skrupel noch hat sie jeglichen Respekt vor Menschenleben. Diese wahren Machthaber der Welt gehen über jede Leiche, wenn es sein muss, um ihre Macht zu sichern. Sie führen seit 1979 einen Weltkrieg gegen die Islamische Republik Iran. Der Krieg in Syrien ist ein Krieg gegen die Islamische Republik Iran, wie auch die Kriege im Irak, in Afghanistan, in Pakistan, in Jemen, in Nigeria, in Bahrain, in Saudi-Arabien und an vielen anderen Orten der Welt auch! Überall werden friedliche Anhänger der islamischen Befreiungstheologie geradezu massakriert. Mit Hilfe der eigenen Propagandaapparate wird den eigenen Bevölkerungen das Massaker entweder als Verbrechen der Frieden anstrebenden Seite dargestellt (wie z.B. in Syrien), oder aber die eigene Bevölkerung wird über das Massaker erst gar nicht informiert (wie z.B. in Nigeria). Der Weltkrieg verfolgt nur ein einziges Ziel: Die Superreichen sollen immer reicher werden, was nur möglich ist, wenn ein Großteil der Menschheit weiter verarmt. Die Schere zwischen Reich und Arm geht auch in den reichen Industrienationen immer weiter auseinander, wie es auch im jüngsten Armutsbegriff Deutschland deutlich wird [6].



Wer alle diese Aspekte bei jedem Terroranschlag aufs neue vergisst, sich jedes Mal in den Strudel der hektischen Panikberichterstattung mitreißen lässt und dann hektisch irgendetwas tun will, wird nie die wahren Ursachen dieser Verbrechen bekämpfen können. Das gilt auch für den brutalen Terroranschlag in Berlin.



Auswertung der Fakten von Berlin



Wenn man sich einmal die Mühe macht in aller Sachlichkeit die Faktenlage von Berlin auszuwerten, dann gibt es folgende nachprüfbare Tatsachen. Der Attentäter verfügte über ein enorm hohes Potential an krimineller Energie, denn er hat vor seinem eigentlichen Anschlag einen unschuldigen LKW-Fahrer aus Polen ermordet, den LKW im Zentrum der Bundeshauptstadt in eine Menschenmenge gefahren und ist danach unerkannt entkommen. Die Professionalität deutet eher auf einen Geheimdienst hin als auf einen verrückt gewordenen Einzeltäter. Es ist kaum anzunehmen, dass ein „islamistischer Einzeltäter“ genau wusste, an welchen Stellen in der Bundeshauptstadt Kameras installiert sind, die sein Fahrzeug (und damit ihn) vorher aufnehmen, um Hinweise auf seine Identität zu ermöglichen. Auch muss der Täter über sehr ausgeklügelte Kenntnisse der Gegend wie auch der nähere Umstände gehabt haben, so dass er in einer Umgebung, in der jeder Beteiligte über ein Handy-Video-Aufnahmegerät verfügt, völlig unerkannt entkommen konnte. Möglicherweise ist er in ein Fahrzeug eingestiegen, das ihn abgeholt hat. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Berliner Sicherheitsbehörden alle solche Möglichkeiten in Erwägung ziehen werden, außer man vermutet, dass die Sicherheitsbehörden ähnlich funktionieren, wie die Flughafenbauer der Stadt. Letzteres aber wäre unfair anzunehmen. Genau so unfair ist es, die Sicherheitsbehörden durch die Journalisten und Politiker so sehr in eine Denkrichtung zu drängen, dass sie gar nicht anders können, als nach einem „Islamisten“ zu fahnden.



Ganz offensichtlich waren sich die Sicherheitsbehörden bei diesem Anschlag sehr schnell darüber im Klaren, dass der LKW selbst bzw. seine Ladung ungefährlich sind. Anders wäre es nicht zu erklären, dass noch Stunden nach dem Anschlag Personen um den LKW herum Tätigkeiten ausgeübt haben und es nie zu einer Evakuierung der Gegend gekommen ist. Tatsächlich soll der LKW Stahl geladen haben, also sehr schwer gewesen sein. Ein sehr schwerer LKW eignet sich für solch ein Verbrechen viel mehr als ein sehr leichter, der möglicherweise schon beim ersten Hindernis stehen geblieben oder umgekippt wäre. Welcher Terrorist dieser Welt aber kennt die Ladungen von polnischen LKWs im Vorfeld? Ganz offensichtlich sollte die Tat an Nizza erinnern und ähnliche Ängste in der Bevölkerung hervorrufen. Und ganz offensichtlich sollte der Religionsaspekt auch in die Medienberichterstattung hineinspielen, denn es handelte sich um einen Weihnachtsmarkt. Dass auch viele Muslime solch einen Weihnachtsmarkt besuchen und damit potentielle Opfer sind (gerade in Berlin), würde ohnehin kein Journalist bringen. Der Rückgriff auf einen polnischen LKW hat den Tätern die kurze Zeit der Verwirrung verschafft, die sie wohl benötigt haben, um den Attentäter entkommen zu lassen.



Bekennerschreiben



Das angebliche Bekennrschreiben des so genannten Islamischen Staates über die Plattform „Amaq“ wird auch von hiesigen Spezialisten angezweifelt. Was bei der Nachricht – die von so vielen Journalisten inzwischen nachgeäfft worden ist, etwas verwundert, ist die Tatsache, dass niemand genauere Infos über jene „Amaq“ preisgibt. Gemäß öffentlich zugänglichen Infos muss „Amaq“ ständig seine Domain ändern, weil sie von den Diensten der jeweiligen Staaten abgeschaltet werden würde [7]. Daher ist kaum zu vermuten, dass irgendein Berichterstatter der Westlichen Welt jene Selbstbezichtigung mit eigenen Augen gesehen hat. Im englischen Wikipedia steht: „Die Aussagen von Amaq werden üblicherweise von der SITE Intelligence Group in Washington für die Mainstream-Medien veröffentlicht, wobei sie diese manchmal ins Englische übersetzt.“ [8] Die SITE Intelligence Group wird von der israelischen Analytikerin Rita Katz geführt [9]. Sie ist im Irak geboren und spricht fließend Arabisch. Ihr Vater wurde wegen Spionage für Israel im Irak hingerichtet. Sie ist eine überzeugte Zionistin. Sie steht nachweislich im Zusammenhang mit einigen Verschwörungen. Im Jahr 2015 beschrieb Katz einen scheinbaren australischen Online-Unterstützer von ISIS, den Sie als „Australischen Zeugen“ bezeichnet hatte. Später stellte sich heraus, dass jener „Australische Zeuge“ der jüdische Amerikaner namens Joshua Ryne Goldberg war. Er hat im Internet detaillierte Anweisungen über den Bombenbau für „Islamisten“ veröffentlicht [10]. Nebenbei ist er auch noch als extremer Neo-Nazi aufgetreten und hat andere unschöne Verbrechen begannen, wofür er in den USA für bis zu 20 Jahren Haft erhalten könnte. Die Gerichtsverhandlung wurde aber Ende 2015 ausgesetzt, weil ihm die Psychologin Lisa Feldman eine Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt hat.



Das Tatmotiv



Zurück nach Berlin: Bei einer kriminalistischen Recherche spielt das Tatmotiv eine entscheidende Rolle, um das Verbrechen aufzuklären. Insofern muss die Frage aufgeworfen werden: Welches Motiv könnte der Täter (bzw. dessen Hintermänner) gehabt haben und wer profitiert von dieser Tat? An dieser Stelle wird die Recherche sehr düster. Eigentlich gibt es niemanden, der von dieser Tat profitiert. Deutschland ist Opfer. Polen ist Opfer. Alle LKW-Fahrer sind Opfer. Muslime in Deutschland stehen einmal mehr im Fokus des Hasses, Flüchtlinge (unabhängig davon ob Muslim oder nicht) auch. In Frankreich dürften Erinnerungen wach werden. Selbst bei einer sehr phantasievollen Interpretation lässt sich schwerlich jemand finden, der von solch einem Verbrechen profitiert, außer dass die Menschen allesamt gegeneinander aufgehetzt werden und die Gesellschaft gespalten wird und Angst bekommt. Auch eine Art „Rache“ des Islamischen Staates z.B. für den Verlust von Aleppo erscheint wenig glaubhaft, denn zum einen stand Deutschland auf der Seite der „Rebellen“ und propagiert bis heute deren Lügen und zum anderen ist Deutschland einer der besten Waffenlieferanten Saudi-Arabiens, dem größten Unterstützer aller Terroristen in der Region.



Abstrakte Motivationslage



Da keine konkrete Motivation erkennbar sein dürfte, muss eher von einer abstakten Motivationslage ausgegangen werden. Die abstrakte Motivation liegt in der Spaltung der Gesellschaft und der Angst: Muslime gegen Nichtmuslime, Einheimische gegen Flüchtlinge, Weihnachtsmarktbesucher (gedachte Christen) gegen angebliche Weihnachtsmarktablehner (gedachte Muslime). Da passte die Nachrichtenente wenige Tage zuvor über verbotene Weihnachtsfeiern in der Türkei sehr gut ins Bild. Auch kann solch eine Meldung von viel bedeutsameren und die Menschheit viel nachhaltiger schädigenden Nachrichten ablenken.



Welche Nachrichtenlage gibt es denn noch? Am gleichen Tag wurde in der Türkei der russische Botschafter vor laufender Kamera ermordet. Das Ziel der Hintermänner (nicht der idiotischen vorgeschickten Verbrecher) war es, die Beziehung Russlands und der Türkei zu schädigen. Denn nach Russland ist die Westliche Welt gerade dabei auch die Türkei als Verbündeten zu verlieren [11]. Noch bedeutsamer und bedrohlicher für den Weltfrieden aber dürfte die Nachricht sein, dass die USA ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen will [12]. Sollte es noch Zweifel daran gegeben haben, dass die USA das Völkerrecht nur im eigenen Sinn missbraucht und den Weltfrieden zu vergewaltigen bereit ist, um eigene Interesse zu bedienen, dann dürfte das ein ultimativer Beweis sein. Dieser Schritt dürfte mittelfristig zu viel mehr Toten führen, als sämtliche Terroranschläge der letzten Jahre in Europa zusammen. Dennoch war die Berichterstattung darüber extrem verhalten.



Gesamtbild



Wer profitiert letztendlich von der Spaltung der Gesellschaft, von der Angst, von Kriegen und Destabilisierungen von Volkswirtschaften? Es sind jene, die den Weltkrieg gegen die Menschheit führen. Es sind die Oberhäupter des Kapitalismus. Es sind die Imperialisten dieser Welt. Es sind die „Unsichtbaren“, welche die Politiker und Journalisten dieser Welt vor sich herscheuchen, im Bedarfsfall auch mit den schlimmsten Verbrechen [13].



Wer bei jedem zukünftigen Terroranschlag dieses Gesamtbild vergisst, der wird niemandem helfen können, nicht einmal sich selbst. Wer aber den Wahnsinn derjenigen kennt, die seit Anbeginn der Menschheit ihren gierigen Rachen nie genug voll stopfen konnten, der kennt auch die Methode, wie man sich und sein eigenes Volk schützen kann. Jeder Terroranschlag muss dazu führen, dass wir uns deutlicher als zuvor gegen Rassismus, Apartheid und Besatzung wehren. Jeder Terroranschlag muss dazu führen, dass wir uns intensiver als zuvor bei den eigenen Politikern dafür einsetzen, keine Waffen an Saudi-Arabien oder Israel zu verkaufen. Jeder Terroranschlag muss dazu führen, dass wir die Reihen in der Bevölkerung deutlicher als zuvor schließen und laut ausrufen: Juden, Muslime und Christen, Hand in Hand gegen Terroristen, gegen Nationalisten, gegen Zionisten, gegen Rassisten, gegen Faschisten, gegen jeden, der die Menschlichkeit mit Füßen treten will. Wenn uns das gelingt, und wenn die Verbrecher erkennen, dass ihre Verbrechen sie immer weiter von ihren Zielen entfernen, dann – und nur dann – werden sie mit diesem Dauerterror aufhören.



Beleidsbekundung



Unser Beileid (und ich bin sicher, dass sich Tausende Mitleser anschließen werden) gilt allen Angehörigen, der Opfer aller Terroranschläge dieser Welt! Unser Beileid gilt auch den Angehörigen der 30.000 am gleichen Tag an Hunger gestorbenen Menschen in Afrika, deren Angehörige Opfer des Kapitalismus geworden sind und die selbst bald an Hunger sterben werden. Unser Beileid gilt den Tausenden weltweit unter der westlichen Uran-Munition leidenden Menschen. Unser Beileid gilt allen Völkern, die derzeit mit Kriegen überzogen werden, um westliche Interessen gewaltsam durchzusetzen. Wir stehen stets an der Seite der Unterdrückten dieser Welt und aufrecht gegen die Unterdrücker, unabhängig davon in welchem missbrauchten Namen sie ihre Verbrechen begehen.



