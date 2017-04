Religion & Politik im Islam » Iran entwickelt unbesiegbare Defensivwaffe

Also, ich kann das Ganze nicht so recht nachvollziehen. Denn schließlich stellt das Herausschmuggeln eines

geheimen Videos mit militärischem Inhalt in aller Regel Hoch- und Landesverrat dar.

Nicht zuletzt deshalb, wenn eine derartige Waffe angesichts der drohenden US-Aggression gegen den Iran

für ihn von größter Bedeutung ist.

Als unterwürfiger Zionistenknecht wartet ja Trump schon jetzt auf einen günstigen Moment, um eben sie

herbeizuführen. Selbstverständlich "im Namen von Demokratie, Freiheit und Menschenwürde"- dies

versteht sich natürlich wie von selbst.

Also schwebt dieses Land, dem unsere gemeinsame Sympathie gilt, in höchster Gefahr, denn das heutige

Saudi-Arabien wäre ja über diesen US-Überfall höchst erfreut und fiele dann sicherlich ebenfalls

sofort über den Iran her.

Die Parallele zum Dreißigjährigen Krieg der Jahre 1618 bis 1648 wird hier wieder in erschütternder Weise

deutlich, wo bekanntlich ebenfalls fremde Länder- hier Schweden und Frankreich- die damalige

religiöse Auseinandersetzung in der deutschen Christenheit schamlos für ihre expansionistischen

Ziele ausnutzten.

Es ist traurig, dass fast 400 Jahre später viele Muslime sich ebenfalls wieder in einen durch nichts und

niemanden zu rechtfertigenden Kampf zwischen Schiiten und Sunniten hineinhetzen lassen.

Die Nutznießer dieser unsäglichen Handlungsweise sind dabei jedem Einsichtigen von vorneherein

bekannt: USA und Israel, welche am liebsten eine Neuauflage des Purim-Festes, also die Abschlachtung

von 75.000 Persern in der Regierungszeit des damaligen Königs Xerxes I., sähen.

Man gebe sich also in Teheran keinen Illusionen hin und beherzige daher dort die stets aufs neue

bestätigte Tatsache, welche da lautet: Allein eine ausreichende militärische Abwehr sowie der

entschlossene Kampfeswille seiner Bewohner können und werden dem Iran das Überleben sichern.

Jede andere Handlungsweise würde- demgegenüber- zum Triumph der Plutokraten und Zionisten

über den Islam führen und dessen vollkommene Eliminierung bedeuten!